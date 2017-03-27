前瞻基礎計畫 桃園軌道3案獲2262億支持

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行政院推動「前瞻基礎建設計畫」，桃園市推出「北北桃1小時生活圈軌道運輸計畫」，包含鐵路地下化、捷運綠線、捷運綠線延伸至中壢站等3案，總經費達2262億。（楊明峰攝）

行政院推動「前瞻基礎建設計畫」，桃園市推出「北北桃1小時生活圈軌道運輸計畫」，包含鐵路地下化、捷運綠線、捷運綠線延伸至中壢站等3案，總經費達2262億，均獲中央預算匡列，被桃園市長鄭文燦視作有利桃園未來30年的發展。蔡英文總統28日視察桃園時，也將宣布桃園重大建設項目。

(中時)