鄭文雄木簡書法牆，將書法融入居家生活中

鄭文雄創作木簡書法牆，將書法融入生活中。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮書法名家鄭文雄浸淫書法1甲子，將書法融入生活中，把桃花源記、廿四詩品、後赤壁賦寫於木簡上，創作1幅長8公尺、寬2公尺的書法牆，日後將做為住宅牆壁裝飾，把書法融入居家中。

鄭文雄13歲開始專研書法，勤練不輟60餘年，運筆流暢勁健、字體清新脫俗，曾獲國內外諸多大賞，集結1甲子功力，日前在北港文化中心舉辦「振迅天真」個人書法展，展出近百件作品，其中最受矚目的是1幅書法牆。

書法牆以高2公尺的直條木簡組成，40條木簡上寫著晉朝陶淵明桃花源記、唐朝司空圖廿四詩品、宋朝蘇東坡後赤壁賦3篇文章，分為代表晉、唐、宋的文學風格，書墨優美、文章動人，吸引眾多民眾欣賞，展期即日起至4月19日。

鄭文雄表示，在木簡上書寫，必須一氣喝成，一旦寫錯，1條木簡就此報廢，與在紙上書寫相比，更需全神貫注，因此他下筆時非常審慎，此幅書法牆歷時1個多月才大功告成，筆力雖未透木三分，筆意已是深刻入木。

鄭文雄說，無論是絕妙的古代詩詞或禪意的修養篇章，他的作品都是透過長期學習的實踐與生活歷程的積累，以自我體現的方式呈現，進而把書法藝術融於生活中。此次創作書法牆，即是希望推陳出新，藉由不同形式的書法來美化居家。

(中時)