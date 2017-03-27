友善農業 農委會推補助措施
農委會副主委陳吉仲27日上午在義竹鄉舉辦「穩定肥料供需措施」宣導會，表示促進國內有機與友善農業發展，引導農民減施化學肥料，農委會將投入12億推動六大友善肥料補助措施，106年度將加碼提高國產有機肥料補助，並搭配合理化施肥等措施，推出商品化微生物肥料、農田地力改善資材及含有機質複合肥料等多項好康補助。
包括慣行農耕有機肥料規畫加碼補助限從每公頃9000元提高到1萬2000元，微生物肥料規畫每公頃最高補助5000元等，其中有機質複合肥料補助從3月17日開始實施，以台肥公司去年2月才上市的黑旺新型複合肥料為例，農委會每包40公斤補助20元，為表示對農委會政策的相挺，台肥公司包括董事長、總經理等人皆出席這場宣導會，台肥總經理黃耀興表示，為鼓勵農民多用有機肥料，除農委會的20元補助，台肥又額外補助20元，等於農民購買黑旺產品，40公斤就省40元，另義竹鄉農會也自行加碼補助100元，讓當地農民省很大。
(中時)
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