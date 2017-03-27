超暖心郵差，救路倒老婦還付醫藥費

北港郵局黃厚銘送信不忘行善，搶救1名路倒老婦人。（張朝欣攝）

北港鎮郵差黃厚銘日前送信途中，見1名老婦人倒在路上，先叫救護車送醫，再到醫院代付醫藥費，事後老婦人與兒子前往郵局感謝「綠衣天使」救了她一命，27日北港郵局加以表揚。

在郵局服務近30年的黃厚銘，熱愛外勤工作，之前曾考上內勤業務佐，但後來發現，每天面對面服務民眾，是生活中最大的樂趣，因此前年自願調回外勤，送信之餘不忘關心轄區弱勢民眾，是大家眼中的「綠衣保姆」。

日前黃厚銘騎機車經過北港鎮防汛道路，發現1名老婦人倒在路上，在機車旁嘔吐不已，黃厚銘先把老婦人與機車移到路旁，避免被路過車輛撞到，再打電話呼叫救護車把老婦人送到醫院。

黃厚銘送完信後趕到醫院關心老婦人，發現老婦人因身上錢不夠而不願就醫，於是拿了2000元代付醫藥費，讓老婦人感動不已，幾天後與兒子帶著地方特產花生與麻油，到郵局表達感謝之意，並堅持還清醫藥費。

婦人兒子說，媽媽已70餘歲，事發當天騎機車去買東西，可能因天氣多變引發身體不適倒在路上，還好黃厚銘即時伸出援手，讓媽媽得以平安無事，對他而言，黃厚銘是名副其實的「綠衣天使」。

黃厚銘表示，郵差工作讓他能夠深入了解轄區民眾的生活起居，送信時會特別注意獨居老人、弱勢民眾的情況，此次幫助路倒老婦人只是舉手之勞，許多同事都跟他一樣，長年默默行善助人。

(中時)