陸外交部提議 設南海沿岸國合作機制

中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，實現南海地區的和平穩定與發展繁榮是南海沿岸國的共同願望和共同責任，因此建議發起組成相關的合作機制，在不妨礙各自主張下，搭建合作平台。

據中國大陸外交部消息，中國大陸外交部副部長劉振民日前在博鰲亞洲論壇南海分論壇上表示，當前穩步推進南海沿海國合作正當其時，具備「天時、地利、人和」。

根據大陸外交部網站的例行記者會文字實錄，華春瑩27日在例行記者會上被問到這項提議時表示，實現南海地區的和平穩定和發展繁榮，是南海各沿岸國的共同願望和共同責任，符合各沿岸國和國際社會的共同利益。

她指出，南海是典型的閉海和半閉海，沿岸國可積極借鑑世界其他地區的成功經驗，發起與組成相關合作機制。在不妨礙各自主張的前提下，為增進互信、加強合作和共享利益搭建一個平台。

華春瑩表示，南海沿岸國可以在防災減災、海上搜救、保護海洋環境和海洋生物多樣性、海洋科學研究，以及海上航行安全等領域進行具體、務實、機制化合作。

她說，中方願就有關合作機制與各方進一步加強溝通與協調，歡迎地區國家提出意見和建議。1060327

(中央社)