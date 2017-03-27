南投盼加班費一律1.5倍 意見反映中央
南投縣政府日前邀勞資座談，南投縣長林明溱今天說，會中達成平日與假日加班費一律以1.5倍計算等共識，將意見反映中央。
林明溱今天主持縣務會議，對於縣府日前辦理3場一例一休企業座談會，林明溱責成縣府社會及勞動處彙整業者與勞工建議，儘速請中央政府依產業特性，調整一例一休政策，以符合不同縣市、不同產業需求，避免勞資雙方因政策造成對立。
林明溱指出，一例一休規定太嚴格、缺乏彈性，加班費計算方式複雜，且各產業特性不同，難一體適用，尤其以觀光服務業為主的南投縣衝擊更大，嚴重影響人力及服務品質，更造成勞工收入減少等怪現象。
林明溱說，縣府日前邀業者及勞工代表座談，了解各行業的困難與心聲，經過熱烈討論，達成「休例假不要硬性規定，以總日數管理，讓勞工可彈性調整，合理運用休假」、「加班以總加班時數方式管理，讓勞工可合理調整運用，配合實際工作需求」、「加班費不論平日或休假日，都以1.5倍計算」等共識。
關於清境高空步道，林明溱表示，第1期工程3月底驗收，若順利通過，縣府將訂定管理辦法，預計5月開放，後續進行第2期工程，步道總長度可達2公里，沿途高山風景秀麗，兼具觀光和運動功能，將是國內最具特色的高空步道。1060327
(中央社)
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