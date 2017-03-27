太景攜手東陽光藥 開發C肝全口服新藥

我要評比

太景-KY與大陸宜昌東陽光長江藥合資公司開發C肝全口服新藥，雙方董事會今天通過新公司股權轉讓協議，東陽光藥將於31日前支付2000萬美元予太景。

太景以旗下C肝新藥伏拉瑞韋大中華區所有權作價取得新公司股權，透過股權移轉取得現金回收，成功把研發中新藥的智財權商業化獲取經濟收益。

太景、東陽光藥今天雙方董事會通過股權轉讓協議，太景北京轉讓所持有之新公司9%股權予東陽光藥，第一階段價款為2000萬美元，東陽光藥於31日前支付2000萬美元予太景北京。股權轉讓交易完成後，太景北京對新公司持股40%，東陽光藥對新公司持股60% 。

太景去年10月宣布攜手對岸的東陽光藥合作成立新公司，以太景的伏拉瑞韋(TG-2349，Furaprevir)NS3/4A蛋白(酉每)抑制劑，結合東陽光藥的依米他韋(DAG-181，Yimitasvir)NS5A抑制劑，於大中華區 (含中國大陸、台灣、香港、澳門)共同開發新型的抗C肝病毒全口服免干擾素合併療法。

太景、東陽光藥依據去年10月簽屬的合作協議，進一步確認新公司合併新藥開發的階段里程碑任務。雙方董事會決議，日後若伏拉瑞韋(TG-2349)合併依米他韋(DAG-181)的二期臨床試驗結果之持續病毒反應治癒率SVR12≧90%，東陽光藥再支付第二階段2000萬美元價款予太景。

新增加的2000萬美元價款，分四期支付予太景，四期里程碑款分別為二期臨床試驗結果持續病毒反應率SVR12≧90%，依約支付第一筆500萬美元里程碑款。三期臨床試驗結果達到主要療效終點，依約支付第二筆500萬美元里程碑款。遞交新藥上市申請獲得官方受理證明性文件後，依約支付第三筆500萬美元里程碑款。取得新藥藥證以及批准文號後，依約支付第四筆500萬美元里程碑款。

此外，若合併新藥的二期臨床持續病毒反應率SVR12≧90%，太景有權利選擇購回新公司最多不超過9%的股權。

太景董事長許明珠表示，此合資案，太景以旗下C肝新藥伏拉瑞韋大中華區所有權作價取得新公司股權，透過股權移轉、處分部分股權取得現金回收，成功把研發中新藥的智財權商業化獲取經濟收益。1060327

(中央社)