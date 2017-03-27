國際青年交換生 金門體驗戰地文化

20多名國際扶輪社來台交換學生今天到金門縣政府拜會，副縣長吳成典向他們「講古」，並期盼在金門期間能融入本地文化，感受金門的美好，把美好的經驗帶回各自國家。

國際扶輪社來台交換學生，在3480地區金門扶輪社社長翁世白協助下，昨天來到金門，展開3天的戰地文化之旅；學生已參訪了獅山砲陣地、民俗文化村、古寧頭戰史館、莒光樓，建功嶼、慈湖、翟山坑道、中山林等金門景點，今天到縣府拜會。

吳成典下午在縣府大禮堂接見這些不同國家與地區的交換學生，為使要讓他們更融入台灣文化，並了解金門戰地文化的歷史，吳成典講述了金門的歷史及地位，讓學生能對金門有所了解。

這些學生來自美國、英國、法國、加拿大、澳洲、泰國、墨西哥、巴西、阿根廷、德國、義大利、土耳其、波蘭、秘魯、荷蘭、馬來西亞等國。

會後，觀光處贈送代表金門文化的小禮物帽子和T恤送給交換生，並請學生將金門的旅遊手冊及觀光簡介帶回，期盼當他們回到家鄉後能夠再想起金門的點點滴滴，將金門地區獨有的僑鄉文化、閩南文化和戰地文化推向全世界。1060327

(中央社)