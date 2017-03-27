偏鄉義拍畢業紀念冊 老天爺都感動

「只要真心做一件對的事，連老天都會幫助你。」發起偏鄉義拍國小畢業紀念冊「讓青春定格」的攝影師楊文逸，今天前進新北烏來國小，在近日連續降雨下放晴，讓他有感而發。

攝影師楊文逸為偏鄉小學義務拍照，並製作紀念冊，他希望孩子留下自信的笑容，「畢業紀念冊不僅是回憶，更是驕傲的禮物。」

上星期結束屏東7所學校的拍攝，他感謝南部協助的夥伴，也感謝借車、借筆電、借宿、支援、贊助的親戚朋友們，並感謝所有被拍攝的畢業生。

除拍照、影片，楊文逸與團隊還要利用深夜時間修片，他為屏東孩童寫著「親愛的Amy Umi（屋米），夜深了，從拍完的那一刻，妳就一直問我何時可看到照片，知道妳的故事後，讓我更知道這樣的畢業照拍攝，有更深更遠的意涵，感謝妳這樣看重我。」

楊文逸說，畢業班孩子不斷邀他去參加畢業典禮，「妳們畢業我一定到，我盡所能陪伴與妳們同在，我很喜歡這張照片，這張照片獻給可愛的妳。」

日前從屏東北返時，遇到交通問題。楊文逸上網求救，不久獲迴響，素昧平生的人，願意讓他搭便車。

攝影師廖柏欽說，儘管這條道路辛苦，但似乎冥冥中老天自有安排。「或許一個人的認真努力，只要全力以赴，連老天爺都幫他。」他正想加入楊文逸號召的活動，就看見求救訊號，剛好人在南部，因此，一起結伴北返。

路上，他們聊了4小時，廖柏欽說，「聽到好多故事與他的初心，說實在，我很感動，非常感動。」讓他思考生命的意義，幸運自己所擁有的，也決定明年投入團隊一起努力。

楊文逸計畫今年拍攝17所偏遠山區學校和1所分校，也是原住民的攝影師Yong Lin說，楊文逸戰鬥力、行動力破表，也謝謝他為原住民的奉獻。

今天行程原擔心氣候不佳，楊文逸說，「請上天賜個好天氣，果真強運，連日來的烏雲不利於拍攝，今天卻撥雲見日。」烏來、福山國小拍攝很順利。1060327

(中央社)