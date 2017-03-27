基隆工程雇逃逸外勞 鋼模坍塌釀2死

基隆市月眉路拓寬工程27日上午拆卸橋墩鋼模時發生坍塌，檢警查出該工地聘用3名印尼逃逸外勞，1人當場死亡，1人經搶救後不治，另1人頭部受有撕裂傷，經縫合後現已出院。中央社記者王朝鈺攝 106年3月27日

基隆市月眉路拓寬工程今天上午拆卸橋墩鋼模時發生坍塌，檢警查出該工地聘用3名印尼逃逸外勞，1人當場死亡，1人經搶救後不治，另1人頭部受有撕裂傷，經縫合後已出院。

警方調查，事發的「月眉都市計畫道路改善拓寬工程（第二標）」由大藍營造承攬，上午近8時，3名印尼外勞正在PA8橋墩拆卸鋼模，木哈莫在逾16公尺的高空，尼彎多在中層，夠迪則在地面作業，依照原訂計畫，3人應等到吊車到場後爬上施工架，先以吊車拉住鋼模再拆卸螺絲，但3人並未依計畫施作。

市府研判，外勞疑似正在拆卸橫向聯繫螺絲，兩側鋼模突然滑落，施工架跟著應聲往後倒塌。31歲的木哈莫和28歲的尼彎多當場從高空墜落，木哈莫頭顱破裂，血流滿地，當場死亡。

尼彎多經搶救後雖已恢復呼吸、心跳，但仍陷入重度昏迷且有內出血，經手術後仍在下午5時4分宣告不治，至於24歲的夠迪，後腦杓有撕裂傷，經縫合後現已出院。

警方查出，木哈莫和尼彎多2人均以營造工名義來台，夠迪則是紡織公司工人，3人逃逸1年多以來，透過LINE與女子莉莉聯繫，以日領1200元價格，由莉莉介紹給下游包商55歲的陳姓男子。警方訊後將大藍營造40歲藍姓工地主任及陳男，依業務過失致死罪移送法辦。

勞動部職業安全衛生署表示，3名印尼籍男子都是逃逸外勞，營造商明顯違反職業安全衛生法，即日起勒令停工直到改善為止。

市府表示，該工程北起月眉路65巷（朝天宮），南至基隆市與新北市瑞芳區交界處，中間跨越大水窟，全長約1.23公里，其中橋梁工程包含橋台及橋墩共27處，工程於民國102年8月29日開工，中間經歷2次停工變更設計，原訂6月4日完成，總工程經費4億4100萬餘元。1060327

(中央社)