日本扶少團訪北港高中 認識在地特色文化

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日本扶輪少年服務團31名師生，27日前往北港高中進行文化交流，校長傅國樑特別安排學校學生教作北港傳統花燈，並由退休老師蔡吉宗介紹北港高中文物館，讓日本學子認識北港在地文化特色。

日本扶少團今天參訪北港鎮，北港高中為增進學校國際化，請北港宗聖扶輪社社長蕭淑娟將學校列為交流對象，讓北高扶少團學生參與接待工作與活動設計，藉此進行國際交流互動，開拓學生的視野。

校方首先安排童軍社迎賓表演，之後由北高扶少團學生陪同來賓DIY小花燈作為紀念禮，並由退休老師蔡吉宗導覽介紹北港高中文物館，讓日本學子認識北港在地文化特色。隨後一行人前往朝天宮參訪，感受媽祖廟的宗教建築之美。

(中時)