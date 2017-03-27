新北市高中教師徵選 簡章今公布
新北市立高級中等學校106學年度教師聯合甄選簡章已於3月24日公告，初試訂於106年5月14日舉行，複試訂於6月4日舉行，6月8日公告甄選錄取名單。本年度甄選業務由新北市瑞芳高工承辦，甄選簡章可從新北市教師聯合甄選報名系統或瑞芳高工網站下載，不另販售。
教育局表示，缺額將於4月10日及5月4日公告於新北市教師聯合甄選報名系統。初試報名一律採線上報名，報名時間自4月12日上午8時起至4月14日18時止；複試則採現場親自報名或委託報名，報名時間為5月21日，報名地點為海山高中，甄選地點將於考前公告於新北市教師聯合甄選報名系統及瑞芳高工網站。
此外，教育局提醒考生，106學年度計有新北市立板橋高中所有類科及泰山高中、三重商工、新北高工、淡水商工等4校之職業類科採自辦甄選（一般類科仍為聯合甄選）；樟樹國際實中採自辦甄選（專任輔導教師類科仍為聯合甄選），簡章、科別及名額將由各自辦學校另行公告，請有意願報考之考生逕至各校網站查詢相關訊息。
(中時)
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