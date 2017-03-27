兩岸冷衝突！陸「已讀不回」 吳敦義：蔡政府維持現狀是空言
蔡政府上任後，兩岸關係陷入僵局，讓關心此議題的民眾無不感到失望。對此，國民黨主席參選人之一、前副總統吳敦義今（27）日表示，總統蔡英文繞過九二共識，造成兩岸關係呈現「已讀不回」的冷衝突局面；吳更指出，蔡政府的維持現狀是空言，要國民黨不要灰心，繼續有效地監督、有力制衡政府。
今吳敦義走訪金門，為競選黨主席爭取當地黨員支持。受訪時，談到兩岸當前現況，吳敦義指出，蔡政府上任後，始終未依循一中各表的九二共識，僅說要「維持現狀」；但蔡政府卻未明確指出，此到底是前總統馬英九執政時一中各表的九二共識，還是扁政府主張的現狀，因此，這種維持現狀是「空言」。
吳敦義進一步表示，現今兩岸關係就好像「已讀不回」，而這樣的冷衝突對於彼此都不利，若持續僵持，雙方都該檢討。吳也呼籲蔡政府，若有好的解決之道他也相當樂見，倘若沒有就應該維持一中各表的九二共識。
此外，吳敦義也對國民黨喊話，認為雖然身為在野，但不要灰心，要繼續有效地監督、有力制衡政府，才有機會在2020總統大選，贏回政權。
(中時電子報)
關鍵字：吳敦義
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