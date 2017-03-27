MLB》兒時偶像變隊友 水手狄亞茲難忘經典賽
年僅23歲、效力水手的狄亞茲(Edwin Diaz)披上波多黎各戰袍，並與從小看到大的莫里納(Yadier Molina)等前輩一同於經典賽拚戰，是他永生難忘的經驗，直言他們如今就像家人、兄弟，若還要參賽「絕對百分之百說好！」如今他頭髮由金染回黑、滿足的回歸母隊，準備在新球季接任守護神一職。
《FoxSports》報導，狄亞茲冠軍戰結束後，與隊友們一同回到波多黎各與國人們慶功才返回母隊，隨後於27日水手對紅人一役登板關門；儘管遭首棒擊出陽春炮，讓雙方差距僅剩1分，但及時穩住陣腳，連抓3出局數守成。過去都擔任先發投手的狄亞茲，帶著大賽經驗，已準備好迎接轉任後援的第一個完整球季。
「去年投得不錯，希望今年也能一樣！」上季8月起接守護神，狄亞茲繳出自責分率2.79、18救援佳績，如今西謝克(Steve Cishek)因臀傷趕不及開季之際，將繼續接下重任的他，期望能保持健康，「更重要是能幫助球隊打進季後賽！」為不讓狄亞茲過勞，總教練塞維斯(Scott Servals)連他在內，開季共帶了8名中繼投手。
塞維斯表示，狄亞茲過去在3A多擔任先發，從未整季擔任後援，這個球季對狄亞茲來說是嶄新的一步，因此他也格外謹慎，「我不打算讓他(狄亞茲)場場出賽後援，也許開季後過段時間，或是到五月時，才會至少一周後援4場。當然我很想贏，但也會注意別太操他，希望他4月盡可能多投，對我們而言會是件好事。」
(中時電子報)
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