取得協商資格 長榮空服員要求資方面對
長榮航空空服員從去年7月至今，已過半數加入桃園空服員職業工會，然而至今卻沒有進行勞資協商，今天下午近百位長榮空服員在桃園市府勞工育樂中心前召開記者會，高喊「唾棄愚民政策」、「拒絕專制管理」，隨後在勞動局副局長李賢祥的主持下，與長榮展開勞資協商資格認定會議。
桃園空服員職業工會長榮分會監事曲佳雲表示，長榮航空在職空服員共有4638人，共有2592人加入工會，依法已取得與長榮航空進行勞資協商的資格，但長榮卻遲遲拖延，或以名目不清的勞資會議來取代協商，就連今天上午的核對名冊程序也缺席。
曲佳雲表示，本月23日長榮甚至派員從員工信箱中抽走工會文宣，而拍下過程po網、在貼文上按讚的同事，還接連接獲公司關切，專制程度讓人不可思議。
今天下午的勞資協商資格認定會議，最後決議長榮空服員已有過半人數加入工會，因此依法取得與長榮航空進行勞資協商的資格，長榮得在本周五之前決定協商的時間、地點、每月會議次數和與會人員層級，勞動局則建議在下月17日召開第1次勞資協商。
(中時)
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