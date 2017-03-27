朴子溪出現女性浮屍 身分待查

嘉義縣朴子溪今出現一具女性浮屍，打撈上岸後發現是中年女子，身著桃紅色外套和運動長褲，因死亡多日，且身上並無證件，目前身分待查，警方呼籲家中有親友失聯民眾出面指認。

今27日下午3點多，有民眾在朴子市與六腳鄉交界的朴子大橋附近發現一具浮屍，嘉義縣消防派員前往打撈，發現死者遺體已浮腫，雙眼突出，推測死亡應有段時間。

(中時)