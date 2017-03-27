無錫市廣場舞百人首發團，28日訪台東

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無錫市體育協會代表團，今天拜會台東縣議會議長饒慶鈴。（莊哲權翻攝）

大陸江蘇無錫市體育協會代表團今天到台東縣議會與議長饒慶鄉鈴進行座談，無錫「廣場舞」協會會長紐國中說，4月28日將有近百人的「廣場舞」隊伍首發團來台東，希望透過體育交流互訪，增進兩地人民的交流了解。

台東縣與江蘇無錫市是姊妹市，無錫市人口比台東縣多30倍，但是台東有62個體育協會組織，無錫市42個，希望透過交流相互取經。

饒慶鈴說，台東已有少棒與無錫交流，今後將擴大到其他全民體育休閒體育的項目。另外，台東4月底辦太麻里馬拉松，歡迎無錫跑步愛好者來參加。4月28日無錫廣場舞訪台東，將與晨韻社及和和音樂建康操等共舞。

今天參加座談的有無錫籃球代表魏嵐、羽球楊志良及台東太極拳、風箏協會、籃球羽球及健康操會長等出席。

(中時)