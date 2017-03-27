機會留給準備好的人 彭詩晴有WNBA夢
接受訪問前，彭詩晴才和中華男籃世大運培訓隊教頭帕克(Charlie Parker)會面，帕克擁有NBA黃蜂、小牛助教資歷。她原本打算休季期間赴美訓練，但最終留在國內，彭詩晴說，「主要希望加強自己基礎，包括運球、技術等等，畢竟球場上有太多變化。」
與新疆女籃兩年合約到期，目前除了新疆之外，還有另外兩支球隊與彭詩晴接洽。距離新球季還有近半年，彭詩晴自主訓練不間斷，要在WCBA站穩腳步，挑戰女籃最高殿堂WNBA的夢想依舊不變。
相較WCBA，挑戰WNBA管道相對狹窄，球員多半是寄比賽精采剪輯(Highlight)到美國發展聯盟，其他就只能靜候佳音。「我希望打到不能打為止，在WCBA至少再打5年。」對未來不設限，彭詩晴也鼓勵年輕球員「有夢就去闖」，她自己也在實踐。
在WCBA拚戰3個球季，彭詩晴練得更壯，她自爆尤其愛練上半身，「我是習慣跳起來後才出手，所以手的力量更重要。」以前討厭被對方針對防守，彭詩晴如今態度改變，「就來啊，跟妳硬碰硬。」
雖說已經習慣單純的球員生活，其實彭詩晴在新疆吃不慣，以前還會吃羊肉爐的她，現在是聞到膩徹底不碰，「我都自己吃泡麵，過去也固定帶泡麵過去，還會煮給隊友吃。」
生活重心泰半都放在中國，彭詩晴對台灣還是有濃濃情感，「還是會想啊，我手機就有下載倒數APP，倒數回台灣的時間。回到台灣就有家的感覺。」
(中時電子報)
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