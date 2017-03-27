媽媽的蕃薯籤 感動郭明煌捐惜食車

新北市前金山農會理事長郭明煌，從小務農惜福，吃媽媽煮的蕃薯籤飯，他今天捐贈「新北舞春惜食號」冷藏車，將在賣場、市場載生鮮食品，分送關懷據點，以推動惜食愛物運動。

郭明煌不僅捐車，還包括一年的營運費用新台幣83萬元。他也暢談小時候務農，腳踩田地稻梗的辛苦，新北市長朱立倫笑著說，「捐車還附贈嫁妝哦。」

郭明煌現任台灣北基農田水利會會務委員，他表示，小時候家窮，父親是佃農，在金山鄉下幫人種田，一年不僅要種2期稻子，還兼栽種藺草賺錢貼補家用，甚至冬天還得穿著短褲，下水田採收筊白筍。

郭明煌說，當時媽媽煮的飯，只有一些米，大都混著蕃薯籤或地瓜，吃剩的還得拿來餵豬、養雞，因此，從小就養成愛物惜物的觀念。

回憶起以往的歲月，郭明煌說，阿嬤還常告誡他們，「要惜福才會有福報。」因此，當看到市府推動惜食分享活動，透過市議員白珮茹，表達想要捐贈一輛冷藏車的心願。

陪同捐贈的白珮茹表示，許多在都市長大的孩子，都沒看過稻子，也不知米飯從何而來，不知盤中飧、粒粒皆辛苦。她說，郭明煌非常熱心，希望透過捐車傳達惜食愛物的觀念，也希望透過學校教育和社會教育，避免浪費食物。

市長朱立倫表示，全台灣每年浪費3萬多噸的食物，其中，有很多食物都沒有開封，只因保存期限或賣相不佳而被丟棄，透過「新北惜食分享網」，不僅能充分利用，造福社福團體，也能降低廚餘量。

市府社會局長張錦麗表示，將透過冷藏車，讓新鮮的食材從市場、大賣場或果菜公司，即時送到惜食廚房或老人共餐據點，達到珍惜食物與分享食材的目的。1060327

(中央社)