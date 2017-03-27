廣州三大客運站整合 購票乘車聯通
據報導，省汽車站、越秀南站、黃埔站三大客運站宣佈整合，班線設置將更加合理，購票乘車將實現聯通，統籌彙集成一個公眾號對外售票，未來，旅客可以一站式購買三個站的車票。三大客運站整合之後，各站名稱、對外視窗不會改變，主要是調整內部管理，由省站統一管理。此次整合，是三個客運站應對客流下降推出的新舉措，有利於實現資源互補、方便旅客。
(旺報)
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