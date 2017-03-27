提前歡慶兒童節 員林市長幼兒園發禮物
市長伯伯送禮物囉！員林市公所27日上午在市立幼兒園提前與可愛的小朋友歡度兒童節，市長張錦昆除帶來兒童節禮物，還特別致贈每人1份多功能防災頭套，代表會主席林錦泉與多名代表也到場觀禮。
天真可愛的幼兒們爭相圍繞著市長張錦昆，天真臉龐展露出興高采烈及喜悅表情，一一領取造型美觀的多功能防災頭套，除地震災害發生時可保護頭部，平時可作為座墊、午安趴枕及椅子靠墊使用。
張錦昆表示，今年兒童節有四天連續假期，適合家長帶著子女外出踏青旅遊從事親子活動，為讓全市每一個小朋友歡度兒童佳節，今年除全市公私立幼兒園準備3329份防災頭套當兒童節禮物，全市8046名小學生也每人贈送一盒跳棋，希望這份老少咸宜的益智遊戲，可以增進國小學童邏輯思考及腦力激盪。
民政課長黃吉城指出，歡慶兒童節，今年公所贈送給員林市內9所國小及26所公私立幼兒園，總計1萬1,375名小朋友人手一份兒童節禮物；另外，全市表現優異的484名模範生，市長更特別加碼，另外頒發模範生獎狀、與美觀實用的「太陽能多功能露營燈」，鼓勵學童們認真學習之餘，不忘休閒娛樂，多多走出戶外。
(中時)
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