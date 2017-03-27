廣州動物園水質生態修復 投千萬重建

我要評比

廣州動物園三大湖改造工程近日起開始環評公示，將投入2793萬人民幣對園內中部相連的三個湖進行升級改造，重點是水質的生態修復，營造草型清水態人工湖泊。整個工程預計2018年12月完工。

據介紹，三大湖（仙鶴湖、雁鳴湖、觀鷺湖）是廣州動物園展覽水生植物和鳥類棲息地的展區，位於動物園中部偏北，是動物園的核心地帶。目前，三大湖由於受到遊客生活污水、畜禽養殖污水、場地清洗水等污染，水質為劣 V 類景觀水體，並有藍綠藻爆發跡象。

為此，動物園計畫對三大湖區進行改造，總建設面積約 53177平方米，主要包括環湖主園道鋪裝改造、環湖綠化景觀提升、三大湖周邊休息服務設施改造、三大湖水體生態修復、湖中島嶼改造及環湖雨水管道改造。

此外，改造還將重新建造環湖園道，園道寬 4.5米，滿足消防車道及工作用車寬度要求。

(旺報)