KTV發生糾紛 男開車衝撞再持鋁棒打人遭起訴

26歲蔡男、26歲陳男及23歲石男等人，於2016年11月27日凌晨在板橋某KTV與林男等人發生糾紛，隔天蔡男馬上撂人帶著棍棒駕車搜尋林男。林男及友人騎重機赴約，雙方碰面展開追逐，蔡男先發制人，朝林男開六槍卻全未擊中，再駕車衝撞林男及友人，當場把林男撞倒在地，再持鋁棒跟木棍把林男打得顱內出血、血胸，林男友人則頭部、膝蓋等多處骨折。新北地檢今依殺人未遂罪嫌，起訴蔡男等三人。

(中時)