男子服藥鬧自殺 女友好心帶他就醫反挨告

彰化縣梁姓男子去年半夜吞藥鬧自殺，女友找男性友人前往探視，好心要帶他就醫卻遭激烈反抗，事後更反遭梁男驗傷提告，三人遭檢方依傷害罪起訴。

真是好心被雷親！去年4月12日凌晨2點多，梁男打電話告訴29歲黃女，說自己吞了數顆安眠藥、準備要自殺，黃女心急之下，趕忙找來23歲李男、24歲林男兩名友人，趕往其租住套房查看，見房門未鎖，她逕行開門帶2人進入，準備帶梁男前往醫院就醫。

誰知梁男不願就醫治療，激烈反抗，要進電梯前雙方發生肢體衝突與扭打，梁男頭頸、胸部和左右手都有多處外傷，梁男上車後，黃女開車繞了一大圈，先到彰化市的秀傳、彰基，又到台中市的澄清醫院，無奈梁男還是不肯下車就醫，最後她只好把梁男送回住處後離開。

沒想到，事後梁男自行到醫院驗傷，報警提告，控訴黃女等3人妨害自由、恐嚇、侵入住宅、傷害與強制等罪名；他還向警方指控，聲稱遭3人以膠帶綑綁住嘴巴、與雙手雙腳，且遭黃女恫嚇，要載他丟進大水溝、或是載到大肚山埋起來。

彰化地檢署檢察官偵辦此案時，多次傳喚梁男皆未到庭，3名被告則供稱見梁男服藥後精神恍惚、神態怪異，才想帶他就醫，因遭激烈反抗才在套房門口忍不住毆打他，供詞有大樓監視器畫面佐證確認，因此偵結後將3人依傷害、強制兩罪名起訴。

(中時)