兒童節遊海生館 玩1天送1年

海生館在兒童節連假期間，邀請孩子來與企鵝相望、認識海洋，還推當日門票享升級全年可入場的海洋卡優惠。（海生館提供）

讓兒童節寓教於樂，還享優惠！屏東海生館今年兒童節推出「兒童海洋節」，只要在4月1至4日連假期間，12歲以下兒童購票入館，當日門票免費直接升級成海洋卡兒童卡，1年內都可不限次數入館參觀，成為海洋生物常見面的摯友。

國境之南的兒童節連假，除了適合熱愛音樂的民眾，喜愛藍色海洋的知性遊客與孩子，到這裡也有屏東海生館可去，而海生館為讓更多親子共同出遊創造愉快的回憶，今年特別推出「兒童海洋節」與優惠活動。

海生館表示，4月2至4日，和MOMO親子台合作，每天都有一連串讓兒童瘋狂的帶動唱表演，除了耳熟能詳的親子台唱跳藝人外，還有可愛度爆表的海洋生物明星，要和大小朋友在海生館近距離共舞。

此外，4月1到4日連假期間，12歲（含）以下兒童購票入館，當日門票可直接升級為海洋卡兒童卡，1年內都能無限次數入館參觀，創造整年滿滿的回憶。

而夜宿海生館季節限定行程「觀珊望海」，也將於4月1日正式開始，將帶領遊客乘著半潛艇深入海中，透過海生館解說員全程導覽，讓遊客更深度體驗大自然最為神秘的珊瑚礁地帶，用更宏觀的角度來認識美麗的海洋。

(中時)