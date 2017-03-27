日本那須溫泉滑雪場雪崩 3人死亡、5人無生命跡象、40人受傷

日本櫪木縣那須溫泉滑雪場27日上午發生雪崩，包括1名講師在內的8名師生獲救後無生命跡象，其中有3人確定死亡。（美聯社）

台灣遊客也常去滑雪、泡溫泉的日本櫪木縣那須溫泉周邊的滑雪場27日上午9時20分發生雪崩，櫪木縣立大田原高中的師生被捲入，包括1名講師在內的8人獲救後無生命跡象，其中有3人確定死亡。另有40人受輕重傷。

發生雪崩的「那須溫泉家庭滑雪場」於本月20日結束營業，但櫪木縣立高中體育連盟25至27日在此舉辦三天兩夜的「春山安全登山講習會」活動，共有7所縣立學校的62名師生參加。

此講習是為了讓學生學習雪地登山的知識和技能，登山社的學生都必須接受講習。櫪木縣教育委員會教育長宇田貞夫27日在記者會上表示，往年都是在別的地方舉行講習，今年冬天因大雪，為安全考量才改在滑雪場舉行。

27日原定帶學生登山，因積雪太深而臨時改成「排雪開道前進」的訓練，共48人分5組前進，大田原高中排第1組，在標高約1300公尺處發生雪崩，大雪下滑了約100至200公尺，第1組首當其衝。

目睹雪崩的學生在接受NHK電話採訪時表示，「訓練到一半正準備休息，當整組人坐下時，開始吹起強風，前方白茫茫的一片，突然白色的雪迎面而來，老師大喊『趴下！』，隨後雪把整個身體都蓋住了。」

「我們還能動的人趕緊救出周圍被雪埋住的人，有人喊肚子痛，也有人受傷。我們正好在樹下，所以受害比較少。」他還說，「老師們好像完全沒預想到會雪崩，早上積雪那麼深，應該慎重判斷，停止講習才對。」

那須町26日曾發布大雪、雪崩警報。那須高原的氣象觀測點顯示，27日上午零時並沒有積雪，但到了9時積雪已達34公分。

日本氣象廳指出，初春因為氣溫上升或下雨等經常會發生雪崩，舊雪因氣溫升高而表面溶化得像冰一樣，27日因低氣壓帶進寒氣而下大雪，新的雪花落在像冰一樣的山坡上就容易滑落，即所謂的「表層雪崩」，雪崩滑落的速度最快可達時速200公里。

東京山岳導遊協會會長下越田功接受日本電視台採訪時表示，排雪開道前進訓練是排成縱排一字前進，但這次因為人多，可能在移動時讓雪滑動了。再者，滑雪場營業時有專人整理雪道、讓雪變硬，不營業時其實是很危險的。

日本3月以來雪崩事件頻傳，福島縣安達太良山27日也有2名男子在山頂遭遇雪崩，有1名70歲男子也無生命跡象。

(中時)