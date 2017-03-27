驗光師法案效應 74級分學生搶讀中華醫事科大視光系

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中華醫事科大收到入選申請名單中，赫見74級分的學生，校方驚喜技職教育翻紅。（華醫提供）

四技大學公布第一階段報名申請結果，中華醫事科大收到一名學測74級分的學生申請報名視光系，突有「醫學院」程度學生報名，校方推測是政府去年通過驗光師法案，未來視光系畢業生有資格報考驗光師，是不錯的職場出路。

華醫今年接受四技申請入學共有193個名額，來自各縣市1221名學生報名，錄取率15.8%，第一階段篩選結果出爐，不乏學測成績超過55級分的學生申請，校方解釋是技職教育翻紅，重新被社會重視。

華醫校長曾信超表示，今年報名的學生中，不乏成績優異的高中生，高分考生來自知名公私立高中，如台中一中、台南一中、嘉義女中、彰化女中等。

今年學測難度高，成績在70級分以上幾乎就有考取醫學院的實力，華醫竟收到74級分學生遞單申請報名，儘管最後未必真正選讀，學校已相當驚喜。

校方推測，政府去年通過驗光師法案，過去只有眼科醫師才能做驗光，未來只要視光系畢業生即有資格參加驗光師考試，在職場上，驗光師可以做除了醫療行為以外的眼科檢查，有相當大的市場，是不錯的出路。

除了驗光師法案通過影響，校方認為學校提供高分入學的新生一筆優渥獎學金，只要錄取並完成註冊，且學測成績達70級分以上，4年學雜費全免，還免費提供校舍住宿，也是一大誘因。

(中時)