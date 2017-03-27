穿緊身內搭遭拒登機 瑜珈褲惹議非首例
美國聯合航空公司（United Airlines）拒絕讓兩名下半身僅穿緊身內搭褲的女性乘客登機，消息曝光後，在社群媒體掀起風暴，然而，這並不是瑜珈褲首度在美引發爭議。
英國廣播公司（BBC）報導，這兩名女子是員工眷屬，因持員工通行證件搭機，而需遵守服裝儀容規定。
緊身內搭褲或瑜珈褲並非首度在美國引發爭議，這種愈來愈受歡迎的休閒裝扮近幾年來已成激烈辯論的議題。
對許多人來說，它們只不過是牛仔褲以外舒適的替代選項。
但對其他人而言，內搭褲的緊身材質過於暴露人體曲線，甚至到了猥褻的程度。
美國羅德島州男子索倫提諾（Alan Sorrentino）去年10月投書當地媒體，呼籲20歲以上女性別再穿緊身內搭褲。
索倫提諾說：「如同迷你裙，瑜珈褲穿在小童和年輕女性身上很可愛，因為他們擁有自然的青春氣息。然而，成熟的成年女性穿著緊身內搭褲在公共場合亮相就有些古怪和令人不適。」
這引發了一場「瑜珈褲抗議」活動，數以百計各年齡層女性穿上緊身內搭褲，在巴林頓（Barrington）遊行抗議。
抗議活動主辦人之一說，引發眾怒的點並不是瑜珈褲。
她說：「對我和其他許多人來說，這是原則問題，人們為什麼認為自己有必要告訴其他人該穿什麼衣服？」
然而在全球各地，若干女性正在為衣著限制抗戰，包括「布基尼」和舒適的鞋類。（譯者：中央社劉文瑜）1060327
(中央社)
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