五月天開演唱會 金華國中取消晚自習

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樂團「五月天」29日將在大安森林公園開演唱會，有網友在ptt指出，附近學校如金華國中將於中午放學，對此，學校回應，當天仍照常上下課，但取消晚自習、課後輔導。

網友allen771115在ptt指出，收到國北教大實小傳的line訊息，因應五月天3月29日下午要在大安森林公園開免費演唱會，當天周邊交通恐有影響，提醒各位家長注意，中午全部放學，也會協助疏導交通。

網友也表示，國北教大實小下午的社團課、課後班通通取消，而金華國中也決定中午放學。

對此，國北教大實小學務主任陳建廷回應，小學本來週三就只需上半天課，但因當天有演唱會，所以提醒家長要注意交通情況。

金華國中學務主任林佑忠說，學校仍維持正常上下課，沒有中午放學一說。但學校在公園旁，首當其衝，憂心周邊車潮、人潮，當天取消晚自習、課後輔導。1060327

(中央社)