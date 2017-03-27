日滑雪場雪崩 8人無生命跡象40人傷
今天上午日本櫪木縣那須町溫泉區的滑雪場發生雪崩，7名男高中生及1名年教師無生命跡象、40人受傷，其中2人是重傷。
日本放送協會（NHK）、「朝日新聞」等媒體報導，今天上午9時20分（台灣時間8時20分）左右，櫪木縣那須町的「那須溫泉全家滑雪場」附近發生雪崩，正在參加登山講習的櫪木縣高中登山社團學生和教員遭遇這場雪崩。
櫪木縣警方災害警戒本部表示，發生雪崩的地點是在海拔1300公尺附近，櫪木縣立大田原高中7名男學生及1名男教師，總共8人無生命跡象。此外，有40名師生受傷，其中2名高中生傷勢嚴重。
櫪木縣教育委員會表示，這次參加登山講習的行程是25日到今天為止、共3天2夜的行程，有櫪木縣內的7所高中登山社團學生及教員總共62人參加。但是今天的講習因為天候不良，於是取消登山，改為在滑雪場附近進行挖雪訓練，有48名師生參加這項活動。
設在那須高原上的觀測點的觀測紀錄顯示，今天凌晨起開始下起雪來，上午9時的積雪約33公分。日本氣象廳曾對那須町等發出注意大雪、雪崩的警報，呼籲民眾注意。1060327
(中央社)
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