偷排高強鹼廢水 新北重罰業者各300萬
新北市環保局今天表示，廢汙染水河川有重大斬獲，連續查獲中和區華麟實業、宏源印花企業，分別排放pH值高達12的藍色洗版機及紅色染料強鹼廢水，予以重罰各新台幣300萬元。
環保局說，追查水汙染來源難度相當高，汙染稍縱即逝，需與時間賽跑，溝渠排水管路，埋在地下錯綜複雜，不容易追蹤。
環保局說，23日接獲民眾通報，位於中和區永和路的二八張溝大排，遭排放粉紅色廢水污染。稽查員第一時間衝到現場，立即採水測試，pH值竟高達12以上，屬於高強鹼廢水。
因事態嚴重，分隊長黃姓稽查員以稽查系統GIS圖層，依地緣廠商特性及過去稽查紀錄，兵分多路，沿大排往上游地毯式搜索。
稽查員當場查到印刷業華麟實業公司，印刷廠內洗版機作業所產生藍色廢水及汙染物，未經處理放流到排水溝。另外，印染整理業的「宏源印花企業社」，在聽聞稽查員在大樓清查時，雖立即停工，但透過相關跡證研判嫌疑重大。
為鬆懈業者心防，稽查員採取假撤退方式，三進三出該企業社清查後，發現清洗廢水殘跡，與受汙染大排狀況吻合，並以追蹤劑測試，廢水果然由廠內排放到外面。業者只好坦承。
環保局說，違規情節重大，除當場命2家業者立即停止排放，並依違反水汙染防治法告發，將各處以2家業者最重新台幣300萬元罰鍰。1060327
(中央社)
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