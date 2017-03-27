違規入山搜救費自買單 花蓮訂自治條例

花蓮縣政府訂定自治條例，未來未依規定入山，最重可罰5萬元，搜救費還要自己買單。最快四月上路。

花蓮山難勤務逐年攀升，不僅讓搜救人員疲於奔命，搜救費還要全民買單，花蓮縣政府今天制定「登山活動管理自治條例」草案。

根據花蓮縣消防局統計，花蓮去年42件山難，比起5年前高出3.5倍。而山區救援若出動空勤直升機，來回一趟燃料費平均約120萬元，不包括地面搜救人員超勤加班費、保險費及後續產生的救護費用，而搜救時間越久，所需油料費及人事費也越高，日前二子山事件，搜救17天共計出動逾400人次，油料費約2160萬元。

花蓮縣消防局表示，為減少山難發生，降低搜救成本，因此制定「花蓮縣登山活動管理自治條例」，共計擬定16條法規，包括進入縣府公告管制山域，應依登山計畫執行、攜帶定位功能器材、由專業領隊帶領並投保登山綜合險等。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，條例生效後，無保險或在颱風期間入山等違規民眾，將可處以1萬元至5萬元以下罰鍰，若致遭受危難所生費用，則歸責當事者，由當事人支付搜救費，條例今天送議會，預計4月審查，通過後即實施。1060327

(中央社)