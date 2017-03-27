恆春鎮公所恐發不出薪 鎮代會：禮尚往來

上星期屏東恆春鎮長盧玉棟控訴鎮代會隨便砍臨時員工薪水與年終獎金預算，恐讓4月薪資發不出來，影響上百人，26日才從日本參訪返國的鎮代會主席周志仲回應，盧去年底先砍鎮代會3位臨時員工薪資，卻沒說明確切理由，代表會只好「禮尚往來」。

恆春鎮代表出身的盧玉棟，曾任職過6屆，不過卻和代表會部分代表長期不和，去年底鎮公所將代表會3名臨時員與司機全年薪水，砍至只編30萬元，令外界質疑，1年10萬的年薪連最低薪資標準都未達，後來鎮代會也大幅刪減公所臨時員的年終獎金、薪資、加班費等，超過700萬元預算。

上星期盧玉棟公開喊話，指臨時員的4月薪資恐發不出來，將影響上百人，當時代表會主席與副主席等人均赴日參訪，26日才剛返國的周志仲昨出面說明，指盧玉棟擔任代表多年，和代表會3位臨時員工也多有認識，去年審核預算時，卻下刀砍預算，罔顧多年情誼，甚至連砍臨時員薪水的原因也說不清，叫鎮代會如何接受。

「在相互尊重的前提下，鎮代會絕不會故意找麻煩。」周志仲說，倘若對方願出面協商，對於鎮民的事都不會多加刁難，畢竟對鎮代會來說，上百名臨時工也是鎮民，且不少原被刪的預算後來也都有成功追加，並強調，「鎮代會不會拒絕雙方坐下來會談」。

(中時)