員林青山國小校長第一堂國文課 教小一生認生字

彰化縣為推動12年國教新課綱提前暖身，由校長帶頭示範公開授課觀課，員林市青山國小校長林茂興率先打頭陣，今天上午為一年仁班學生上國文課。（謝瓊雲攝）

彰化縣員林市青山國小校長林茂興，今天上午站上久違的小學教室講台，為一年仁班上國文課。（謝瓊雲攝）

第一次有校長在台上為大家上課，小一生們有點緊張也很期待，針對校長提問踴躍舉手發言。（謝瓊雲攝）

自願上台的學生透過簡報認識生字的正確書寫筆順。（謝瓊雲攝）

彰化縣今年起推動校園公開觀課，由中小學校長以身作則帶頭示範，27日上午由員林青山國小率先打頭陣，校長林茂興自行編寫教案與教材並公開授課，為小一生上國文課，教認識生字與練習造詞。

噹、噹、噹，一年仁班上課囉！教室裡首度有校長站上講台親自上課，20名學生緊張又期待，朗讀完課文「小鬥魚找朋友」後，校長透過教學簡報，帶領班上學生認識生字字形、正確書寫筆順，再藉由花瓣式拼字、造詞學習單，作為課後練習。

林茂興表示，擔任語文領域專任輔導員多年，也常與教師們交流切磋教學技巧與教案設計，實際上仍已多年未真正踏進教室上課，事前與教師們針對備課內容充分、反覆討論，40分鐘的課堂上真實呈現孩子的學習過程與反應。

林茂興說，校長可以做到、老師們一定能做得更好；在備課、授課觀課與課後議課反覆循環下，藉此讓教師精進教學、提升教學專業，未來也鼓勵學生家長能共同參與，成就每個孩子、快樂學習。

教育處督學吳芊葳說，因應12年國教課綱將從107年學年起採公開觀課，彰化縣提前暖身，這學期起全縣將分8區，由各區中、小學校長各1人示範公開觀課，以期提升教學品質及學習成效。

(中時)