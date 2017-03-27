國家交響樂團巡演到柏林 蕭士塔高維契《第五號交響曲》迷倒觀眾

音樂總監呂紹嘉帶領NSO在柏林舉行音樂會。(NSO提供)

以比利時布魯賽爾、波蘭華沙與奧地利林茲三場演出為厚實基底，國家交響樂團(NSO)歐洲時間26日晚間在德國柏林音樂廳演出，音樂總監呂紹嘉拿掉德佛札克《新世界交響曲》，而以 蕭士塔高維契《第五號交響曲》征服挑剔的柏林樂迷。曲終最後一顆音符奏畢，同時間觀眾席內爆出「Bravo！」的喝采聲不斷，也讓國家交響樂團歐巡第四場演出留下圓滿句號。

音樂會上，呂紹嘉揮動手上的指揮棒，隨著音樂帶領他的樂團與作曲家的音樂一起奔馳，前排座位的觀眾都可以清楚感受到呂紹嘉在木製指揮台上跺腳的震動與心情的激動，連頭髮都不自覺與音符一起飛揚。上半場小提琴家陳銳與NSO的普羅科菲夫《第二號小提琴協奏曲》依舊讓樂迷讚嘆； 蕭士塔高維契《第五號交響曲》的演出，銅管和定音鼓都發揮到極致，但柏林音樂廳卻能夠交融，觀眾耳朵完全不會感到壓迫。

《美國唱片指南》樂評家羅伯特則表示，樂團的曲目安排得很好，「很少有歐洲樂團會這樣做。曲目巧妙地從作曲家金希文的《第三號交響曲》開始，最後安可則是蕭泰然編曲的〈望春風〉管弦樂版本，從台灣開始，也從台灣結束。」

「今晚的演出或許是NSO這次最緊張的一場，因為台下的觀眾各個有來頭。」呂紹嘉表示，昨晚台下坐的不只是一般樂迷，包括前柏林愛樂中提琴首席，NSO樂季駐團作曲家狄恩（Brett Dean）、作曲家佑斯特（Christian Jost）、法國號演奏家多爾（Stefan Dohr）、小提琴家哈格納（Viviane Hagner）等人都是當晚座上賓。

最特別的是曾經付出多年時光雕琢NSO音色的桂冠指揮，前德勒斯登愛樂音樂總監赫比希（Günter Herbig）也坐在台下，內心激動萬分。赫比希表示：「樂團遠從台灣到柏林演出，我很激動。今晚有兩個第一次：這是我第一次坐在這個由我與建築師共同規劃改建的音樂廳內聽音樂會；也是第一次我以觀眾的身分欣賞NSO演出。」赫比希開心表示，「音樂會呂紹嘉與樂團的演出，已經不是精彩可以形容。」巴伐利亞廣播交響樂團行銷總監麥瑟（Peter Meisel）會後激動地說：「這個樂團太棒了！這樣的曲目設計在歐洲並不多見，但這樣的安排很厲害。」

台灣駐德代表處大使謝志偉表示，歐洲非常重視文化，透過國家交響樂團這樣的文化外交，可以讓台灣與歐洲人能有平等對話的機會，希望未來能有更多這樣的演出與合作，為台灣打開更多可能性。

樂團今天將赴維也納演出，最後一站則在法國里昂。

(中時)