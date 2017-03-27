小酒館的真情告白 法語歌劇《霍夫曼的故事》台首演

法語歌劇中的經典莫過於法國作曲家歐芬巴赫《霍夫曼的故事》（Les Contes d’Hoffman），風靡全世界已經有130年以上。特別是該劇中第三幕的〈船歌〉輕盈美妙，讓樂迷一聽難忘。台北愛樂歌劇坊將受度在台灣演出《霍夫曼的故事》歌劇選粹音樂會，結合當代劇場新詮與說書人串場，帶著樂迷進入霍夫曼的奇幻故事。

擔任演出指揮的台北愛樂歌劇坊音樂總監邱君強表示，「這部歌劇好聽又特別，這次在台灣演出也是第一次。」邱君強說，劇中的音樂動聽優雅，〈船歌〉一曲更讓人彷彿置身威尼斯運河之上隨波蕩漾。除了群戲部分以法文演唱以外，音樂會上也會讓說書人用中文介紹，讓觀眾更容易進入歌劇情境。

《霍夫曼的故事》歌劇主角霍夫曼是一位很有天份的詩人，原著裡他相繼與會歌唱的玩偶俄蘭比雅，瀕臨死亡的女歌手安東妮亞以及威尼斯的豔妓三名女子戀愛，最後都相繼失戀。導演陳仕弦則用了小酒館作為整體背景，故事從一間小酒館展開，「劇中的愛情雖然發生在18、19世紀的法國，但是當中的故事卻能和現今社會狀況相呼應。」

台北愛樂歌劇坊歐芬巴赫《霍夫曼的故事》歌劇選粹音樂會將於4月11日以及4月13日舉行，地點在台北市中山堂光復廳。主要歌手包括孔孝誠、鄭海芸、李增銘、黃詩涵、游玉婷等，都是新生代歌手。

(中時)