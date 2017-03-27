小酒館的真情告白 法語歌劇《霍夫曼的故事》台首演
法語歌劇中的經典莫過於法國作曲家歐芬巴赫《霍夫曼的故事》（Les Contes d’Hoffman），風靡全世界已經有130年以上。特別是該劇中第三幕的〈船歌〉輕盈美妙，讓樂迷一聽難忘。台北愛樂歌劇坊將受度在台灣演出《霍夫曼的故事》歌劇選粹音樂會，結合當代劇場新詮與說書人串場，帶著樂迷進入霍夫曼的奇幻故事。
擔任演出指揮的台北愛樂歌劇坊音樂總監邱君強表示，「這部歌劇好聽又特別，這次在台灣演出也是第一次。」邱君強說，劇中的音樂動聽優雅，〈船歌〉一曲更讓人彷彿置身威尼斯運河之上隨波蕩漾。除了群戲部分以法文演唱以外，音樂會上也會讓說書人用中文介紹，讓觀眾更容易進入歌劇情境。
《霍夫曼的故事》歌劇主角霍夫曼是一位很有天份的詩人，原著裡他相繼與會歌唱的玩偶俄蘭比雅，瀕臨死亡的女歌手安東妮亞以及威尼斯的豔妓三名女子戀愛，最後都相繼失戀。導演陳仕弦則用了小酒館作為整體背景，故事從一間小酒館展開，「劇中的愛情雖然發生在18、19世紀的法國，但是當中的故事卻能和現今社會狀況相呼應。」
台北愛樂歌劇坊歐芬巴赫《霍夫曼的故事》歌劇選粹音樂會將於4月11日以及4月13日舉行，地點在台北市中山堂光復廳。主要歌手包括孔孝誠、鄭海芸、李增銘、黃詩涵、游玉婷等，都是新生代歌手。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。