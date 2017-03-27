與國家公園有約 天青水藍浮潛趣

墾管處約遊客浮潛趣。（墾管處提供）

「浮潛」？「潛水」？有何不一樣呢？不是都在下海看魚去嗎？在三面環海的墾丁國家公園處處是繽紛的海底世界。為了讓大眾體驗「探索繽紛的海底世界之美」的趣味，並藉此領略恆春半島海洋之美，墾丁國家公園管理處將於3月26及4月2日，舉辦「天青水藍浮潛趣」活動，共二梯次，每梯名額20人，報名費用每人200元。

為讓民眾不再只能在水族館或是電視的生態影片中欣賞海洋生物，而是以零距離的方式，親身體驗海洋生態，活動將由教練講解認識各種海洋生物、海洋環境、浮潛裝備使用、面鏡排水、自由下潛等浮潛技巧。希望藉此增進民眾對海洋的親近之情及正確的知識，進而宣導愛護我們的海洋、守護我們的海洋之永續保育觀念。

墾管處也提醒，參加活動的朋友，別忘自備換洗衣物及毛巾、泳衣泳褲、防曬用品及茶水等。而為了您的安全考量，如有心臟病、高血壓、癲癇等不適參與劇烈運動疾病，或行動不便民眾者，請勿報名參加。

(中時)