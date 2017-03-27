缺錢花用侵入民宅行竊 男子攜毒罪加一等

苗栗警分局南苗派出所警網27日傍晚執行巡邏勤務時，在苗栗市中正路792號前，發現1名行跡可疑騎乘綠色豪邁機車中年男子，經上前盤查，這名陳姓男子眼見犯行敗露，自行交付藏匿右側外套口袋內，非法持有的二級毒品安非他命1.33公克，玻璃頭型吸食器1支，分裝管3支，警方扣押帶案。

陳男被帶回派出所後，經員警詢問後供稱，因缺錢花用，所以才趁深夜侵入民宅行竊，所以財物均花用殆盡，另坦承曾犯下苗栗市、鶴岡、公館地區多起夜間侵入住宅竊盜案件，分局長獲悉陳國文獲悉後，隨即指示相關所屬轄區派出所，清理陳嫌所為而未偵破侵入住宅行竊案件，並指派偵查隊鑑識小隊深入調查其相關聯之案件。全案依違反毒品危害防制條例及竊盜罪嫌檢方偵辦。

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(中時)