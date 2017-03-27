被遺忘的法國 法屬圭亞那受夠犯罪失業
法屬圭亞那距離巴黎約9小時航程，常被稱「被遺忘的法國」。趁著法國大選之機，這片屬地爆發大規模罷工，抗議高犯罪率、高失業率、貧窮和欠缺醫療資源，要求全面復興計畫。
法屬圭亞那今天開始發起全國大罷工，抗議犯罪率高、醫療衛生條件不佳、缺電、學童輟學率高、日益擴大的貧窮，以及比法國本土高2倍的失業率。
根據法國BFMTV電視台，圭亞那已有多處道路遭封鎖，民眾擔心未來幾天買不到物資，早就到超市搶購，貨架上多已空無一物，好幾家商店乾脆拉下鐵門響應罷工，學校暫停上課，從巴黎飛往圭亞那的班機也停飛。
這次社會動盪除了造成交通和經濟癱瘓外，還使得駐在當地的阿利安太空公司（Arianespace）延後阿利安5型火箭（Ariane 5）的發射任務。
法屬圭亞那的政治人物也支持罷工行動，民意代表要求法國政府提出法屬圭亞那專屬的「馬歇爾計畫」（Marshall Plan），全方位協助當地復興。
「馬歇爾計畫」是美國於第2次世界大戰後，針對殘破的歐洲所提供的經濟援助和重建計畫。
法屬圭亞那人民認為，從安全、教育、醫療、社會福利等任何方面來看，用百廢待舉來形容當地現狀也不為過，其中最迫切的問題就是治安。
法屬圭亞那位於南美洲北部，約有28萬名居民，在有關法國的各項治安調查中，法屬圭亞那經常墊底；今年一月公布的一項統計顯示，此地去年通報42件殺人案，在比例上堪稱全法國最惡名昭彰的大區。
此外，根據世界報（Le Monde）資料，法屬圭亞那的失業率高達22%，是法國本土的兩倍之多，而且有1/4的家庭活在貧窮線以下，加上高出生率和移民增加，人口越來越多，情況日益惡化。
總統歐蘭德（Francois Hollande）曾於2013年承諾一項投資計畫，但至今尚未完成協商，沒能簽署實施。
法國海外部長巴黑（Ericka Bareigts）今天說，當對話條件齊備時，她不排除親自前往圭亞那；總理卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）也宣布，週末前會派遣代表團到當地商談。1060327
(中央社)
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