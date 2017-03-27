吳寶春用美味乳酪塔幫城市畫上笑臉
2010年獲得世界麵包大賽冠軍，成功打響台灣麵包名號的吳寶春，在2016年更得到由UIBC所頒發「世界最佳烘焙師」的頭銜，這個堪稱是麵包界的奧林匹克麵包競賽，吳寶春是亞洲史上第一個獲獎的烘焙師。
讓吳寶春在世界舞台上發光發熱的「酒釀桂圓」麵包、「荔枝玫瑰」麵包，皆是以台灣在地食材，創造出美味感動的麵包，現在，吳寶春要以美味的乳酪塔，為城市畫上笑臉！
將於3月底推出的新品「TAKE SMILE微笑塔」，乳酪餡食材嚴選北海道天然放牧奶油乳酪，並結合台灣在地小農鮮乳及台灣AA級 (蛋品鮮度品質測試等級，國際公認單位為霍氏單位法，共有AA、A、B、C四種等級，鮮度達72以上為最高等級的AA級) 新鮮蛋品，口感濃郁又不膩口。將乳酪餡擠入層層酥脆的塔皮，冷凍塑型後，刷上蛋液經過二度烘烤，酥脆的塔皮搭配半熟細緻乳酪餡，一口咬下，品嘗的是幸福的滋味。
吳寶春師傅將新品起司塔取名為「TAKE SMILE微笑塔」，希望將美味乳酪塔化為最美好的橋樑，為城市畫上笑臉，傳遞微笑能量！「Take Smile微笑塔在3月30日於Wu Pao Chun吳寶春麥方店「台北誠品松菸店」與「高雄創始旗艦店」同步上市！
(中時)
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