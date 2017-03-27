新南向、音樂季 桃園新亮點留住宿客

日本遊客因歷史背景，愛上桃園大溪老街、虎頭山文化園區的桃園神社等日本氣息濃厚的人文歷史，參訪人次倍數成長。(蔡依珍攝)

日本遊客因歷史背景，愛上桃園大溪老街、虎頭山文化園區的桃園神社等日本氣息濃厚的人文歷史，參訪人次倍數成長。(蔡依珍攝)

日本遊客因歷史背景，愛上桃園大溪老街、虎頭山文化園區的桃園神社等日本氣息濃厚的人文歷史，參訪人次倍數成長。(蔡依珍攝)

日本遊客因歷史背景，愛上桃園大溪老街、虎頭山文化園區的桃園神社等日本氣息濃厚的人文歷史，參訪人次倍數成長。(蔡依珍攝)

桃園名列陸客縮減重災區，觀光產業受創嚴重，觀旅局力推「新南向政策」挽狂瀾，朝中國以外國家招手，也積極開闢新景點，例如在復興區羅浮開闢溫泉、發展虎頭山風景特定區、觀音區劃定591公頃的休閒農業區發展民宿等，下個月更有連2場國際級音樂會，多管齊下促進桃園觀光。

桃園市觀旅局長楊勝評樂觀地說，危機就是轉機，致力擴大來客源、跟全世界都做好朋友，近1年香港、新加坡旅客明顯增加，就是看上繁榮城市少見的生態旅遊，復興區、拉拉山的美景產生很大吸引力；日本遊客也因歷史背景，愛上大溪老街、虎頭山文化園區的桃園神社等日本氣息濃厚的人文歷史。

觀旅局也力推新南向政策，向東南亞國家招手，楊勝評說泰越印菲的頭一個英文字母正好是「TVIP」，也就是Taiwan VIP，過去移工只是把台灣當工作地點，景點、文化和歷史背景都很陌生，把移工當貴客，介紹台灣的吃喝玩樂，為了開發客源，也不再拘泥於消極等待的旅展，將參加旅展前的行銷宣傳會，站到舞台上主動把桃園的美介紹給各國。

楊勝評分析，桃園有機場，得天獨厚占優勢，外國旅客台灣行最後一天或第一天，大多是從桃園開始或結束，雖然陸客減，但桃園住宿率並沒有下降太多，還能維持住宿水準，近2個月機捷開通，變化更是明顯增加，行動更自由、旅遊景點變多，桃園旅遊條件跟過去已不可同日而語，目前也在開發機場跟高鐵站為出發點的接駁車，讓外國背包客更便利，力拼暑假旅遊旺季前通車。

觀旅局也預告，4月是桃園的「國際音樂祭」，8日、9日有史上最大國際電音「樂托邦國際音樂季」百大DJ來桃園，酷玩樂團（Coldplay）首度來台開唱也落腳桃園，預估可吸引1/3以上外國遊客。

楊勝評強調，目前有石門水庫跨域亮點計畫、龍潭大池改造計畫、羅浮溫泉開發、虎頭山全齡步道、觀音白沙岬至新屋綠色隧道串聯等觀光建設案如火如荼地在進行，今年陸續開放，過去所辦活動也都力求帶動地方產業，像台灣燈會主燈、地景藝術節等，也都盡量把展覽作品留在桃園，繼續帶動地方觀光發展，未來也會持續加強宣傳，發揚桃園的美。

(中時)