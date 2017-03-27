清明祭祖 南投縣環保局籲「不要燒、減量燒、集中燒」
清明節將至，南投縣環保局為提升民眾將紙錢集中燃燒策略，製作「紙錢燃燒專用集中袋」，清明節前將分發各鄉鎮市清潔隊，歡迎民眾或單位前往索取。
環保局指出，台灣傳統民俗，為表達對祖先慎終追遠，及對神鬼的敬畏，有焚燒紙錢的習俗，然而焚燒紙錢不但花錢、不環保、又傷害自己的健康！
民眾可藉由以米代金、心誠則靈，雙手合十、虔敬祭拜，一樣可以表達對先人的敬意。若民眾對於焚燒紙錢仍有需求，除可使用大面額紙錢、減少焚燒紙錢數量外，祭祀後的紙錢可直接透過公墓、納骨塔設置的紙錢集中區進行集中，待紙錢達可清運量數，將統一清運至已由法師進行淨爐儀式，且具有完善空氣汙染防制設備的焚化爐燃燒。
環保局呼籲民眾，掃墓時配合紙錢集中燃燒，避免露天焚燒紙錢，避免自身的疏失，失去了誠心祭祖的美德；請大家支持「不要燒、減量燒、集中燒」的祭祀文化，享受清新空氣品質。
(中時)
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