黨主席必參選2020總統？詹啟賢：避免重蹈「換柱」覆轍
參選國民黨主席的前副主席詹啟賢，27日下午在競選辦公室舉行「競選文宣暨青年宣講團發布」記者會，被問到副主席郝龍斌提出，2018年大選國民黨六都裡至少要拿下兩都，詹啟賢認為，不能只滿足於北部二都，不應該畫地自限，一定要有能力向南挺進，他也主張，黨主席要跟總統候選人同一人，「不是貪心是必須」，而是新任黨主席若有能力讓黨煥然一新，就要推派他擔任黨的總統候選人，以免重蹈2014年「換柱」風波的覆轍。
活動由前澎湖縣長、前總統府副秘書長，現任詹辦總監賴峰偉與詹啟賢對談。被問到對2018大選的目標，詹啟賢表示，國民黨不能只滿足於北部二都，要有能力向南挺進，對縣市議員、各鄉鎮市長選舉加強力量，爭取各縣市議會的主導權。
至於何以黨主席與參選總統要同一人？詹啟賢分析，2004年以降的總統大選，勝方的黨主席與總統候選人都是同一人，顯示無論藍、綠，黨主席同為總統候選人，能更能有效整合資源，把戰力極大化。2016年時的黨主席朱立倫一開始決定不選，後來發生「換柱」，難道現在還要重蹈覆轍嗎？所以黨主席要有承擔，2020年才有勝選的希望。
國民黨選後，要如何整合？詹啟賢認為，團結用說得很容易，但「選前各方爭鬥至此，選後如何整合、修補關係？」「唯有沒有包袱、沒有恩怨，不追求個人名利，並且還要各陣營支持者都能接受，選後才有辦法整合。」
關於人頭黨員問題，詹認為，「黨員自覺」，盼黨員投下這一票前仔細思考：誰有能力？誰可以帶領黨重返執政？
(旺報)
關鍵字：詹啟賢
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