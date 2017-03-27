超高貴 紐約一個中式煎餅450

在兩岸，花450元台幣左右的價格，有時可以到吃到飽餐廳「吃到爽」，但在美國紐約，這個價格有時只能買一個煎餅。許多由老美做的改良中式煎餅，從某個角度看，幾乎已經快變成了三明治，但在當地都超受歡迎。

美國《紐約時報》網站日前刊登記者LIGAYA MISHAN《在紐約品味煎餅帶來的愉悅》一文，文中提到在大陸喜劇大片《煎餅俠》中，街頭小販出身、穿著披風的鬥士揮舞著食材作為武器：生雞蛋和一把蔥花。有人說，光是這個街頭小吃──下面是煎蛋餅、中間是一塊鬆脆的炸麵糰的美味煎餅，就是「對這個世界的一大貢獻」。

紐約市的煎餅攤販超多，有的醬汁像糖液一樣往下滴，黏乎乎的煎餅；也有牛肉和番茄醬濕乎乎的煎餅；還有包著美式熱狗充滿彈性的煎餅，許多都是從中式煎餅改良過來的。

老金煎餅的布賴恩·戈德伯格，今年1月在曼哈頓租下一個攤位賣煎餅。麵糊是綠豆、大米和小麥麵粉的混合物，加上香料和雞蛋，再塗上甜麵醬或老乾媽辣椒醬。也有用香菜和炸餛飩皮混合豬肉、烤鴨、雞肉，再淋上紹興酒。這些煎餅一咬就會爆裂，反而更像三明治，但許多老美就愛這口味，有的一個售價高達15美元。

皇后區法拉盛新世界購物中心美食廣場後排的魔力鮮小吃店煎餅，上面點綴著黃白兩色的雞蛋、香菜、塗醬、辣椒、火腿，一個5美元。另一家「快車道珍珠奶茶」的煎餅融合了酸鹹甜味，強調是放養雞的雞蛋，一個賣3.5美元（約106元台幣），遠比目前在兩岸各大城市街頭所賣的傳統煎餅貴得多。

在紐約，煎餅曾經默默無聞，偶爾只能在中國移民較多的皇后區看到。但現在，漸多的美國廚師更努力將華人美食小吃，變成如同玉米餅和炸豆丸子一樣，成為紐約美食地圖上的新亮點，而且更有價值感。

(旺報)