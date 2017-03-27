管媽為南部學子爭權益 高鐵五月起增三班大學生優惠指定車次

南部學子透過LINE向立委管碧玲反映高鐵北上學生優惠班次太晚、車次也少，幾乎就是看得到吃不到的優惠。管媽向高鐵反映後，高鐵從善如流，回應將自五月起增加3個大學生指定優惠班次，車班時間並提前2小時。學生按讚說「不管不靈，有管必靈」。

管碧玲上周在LINE收到學生反映，指高鐵的大學生優惠專案，周日北上85折僅有21:30、21:55、22:10等3班次，車班時間太晚，抵達台北站的時間都已是近午夜12點，再轉乘捷運或公車時都有問題，等於是看得到吃不到的優惠。

學子們大吐苦水，這樣的優惠班次已實行近三季，多次向高鐵反映也未見改善。管碧玲辦公室隨即發文轉達學生心聲，並請高鐵評估調整，高鐵也迅速回應，將自五月起再增加3班次。

管碧玲轉述高鐵公司27日的回覆，表示五月起新增854、858、1330車次，於左營發車時間分別為19:25、20:25、20:45，並將於本月底或4月出公告上線。

管碧玲表示，調整之後的學生優惠車班增加一倍為6個班次，北上出發時間較目前的班次大幅提早2個小時，讓學生在抵達台北站後可以安心轉乘大眾運輸回學校宿舍，對學生及家長都是貼心的服務，管碧玲鼓勵學生多加利用，也肯定高鐵公司迅速回應民意的效率。

(中時)