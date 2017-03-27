五月天開唱放假 這公司員工直呼第一次

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電商公司志杰科技員工今天證實，老闆王信騏為體恤員工前往「五月天成軍20週年紀念日」演唱會，3月29日全體員工放假1天；員工坦言，第一次放這種假，不知道怎麼歸類。

網路瘋傳一張由志杰科技發出的休假異動公告，內容指出：因「五月天成軍20週年紀念日」，公司體恤員工前往不易，為避免人潮推擠，故3月29日全體公休乙日，並暫停客服及出貨。

公告內容還備註貼心提醒：務必注意自身安全及環境整潔，建議結伴前往，不要讓同事一個人，承受搶位的殘忍。

記者致電志杰科技詢問，孫姓員工受訪表示，確實有這個休假異動公告，主要是因為不到40歲的老闆王信騏本身就是五月天粉絲，為體恤員工，於3月24日上午先傳訊息通知員工將放假1天，再請人事部門出具正式公告。

孫姓員工坦言，自己是第一次放這種假，也不知道該歸類在哪種假別；3月29日當天全公司約10人都可放假，但由於五月天免費演唱會主辦單位已宣布開場前將清場，不能提前排隊，有些同事已約好29日當天早上再一起前往。

資本額新台幣1200萬元的志杰科技由一群年輕工作夥伴組成，電商營運資歷超過10年，營運支援的業務範圍包括網路商店與社群平台相關的行銷企劃；目前代營運的企業通路包含Yahoo超級商城、PChome商店街、台灣樂天市場、九易APP、個人獨立網店等。1060327

(中央社)