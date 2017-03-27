有此一說 日本拉麵來自大陸
中國菜走進全世界，受環境影響全變了樣。海南雞飯最早起於海南，如今卻有人說海南的海南雞飯「不正宗」。肉骨茶傳到東南亞也有了新加坡和馬來西亞的不同口味。甚至有人說日本的拉麵最早就是大陸的一般麵條而已，只是被日本的大陸廚師改良的結果。
上世紀30年代，來自海南的商人開始依照海南文昌雞的做法，在新加坡、麻六甲、檳城等地沿街叫賣白斬雞，但因原料發生了變化，當地養的雞和海南島的雞肉質差太多，因此東南亞的海南雞飯口感味道全變了，以適應當地市場需要。
肉骨茶則是另一個例子。馬來西亞美食專欄作家林金城考證，吃肉骨茶本是福建廈門泉州一帶的風俗，新加坡開埠時，來自廈門的華人苦力把料理方式帶去了麻六甲，反而成了當地的美食，還衍變出馬來西亞和新加坡兩種不同口味。前者以多種藥材和香料混合，煮的時候加入青菜；後者胡椒味較濃，煮出來的湯清香可口。
除了海南雞飯和肉骨茶，甚至還有人說日本引以自豪的拉麵，和當地隨處可見的中華料理，都是源自於大陸。有人說，1910年日本人尾崎貫一雇用12名大陸廚師在東京淺草區開「來來軒」飯館，還根據日本人口味改良的中式菜餚，一般認為，來來軒就是日式中華料理的開端。因為它對日本飲食最大的貢獻，就是將中式湯麵改良成為更加符合日本人口味的日本拉麵。
(旺報)
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