全國產化 北京無人駕駛地鐵今年開通

北京地鐵系統的燕房線今年將開通，將是大陸第一條全部國產化的無人駕駛地鐵路線。2017年是北京市軌道交通建設的高峰年，將新建20條路線，興建長度超過350公里，是北京軌道建設歷史上興建線路最多且里程最長、任務最重的一年。

燕房線位於北京西南部，全長16.6公里，有9座車站，預計列車最高運行時速為100公里，初期將以4輛為編組，最大載客量1262人。作為北京首條能夠真正實現無人駕駛的路線，燕房線的地鐵列車達到了世界最高自動化等級標準，從出庫、發車、行駛、停車、開關門、回庫、休眠、洗車等，都由控制中心人員遠端遙控，降低了人為操作失誤可能帶來的安全風險。

燕房線所使用的地鐵列車由北京市軌道交通建設公司負責召集，中車青島四方機車車輛公司等多家單位聯合研發，從車輛集成技術到牽引、制動、網路系統控制等核心技術全部自主化。為確保運行安全，列車採用國際領先的安全技術，在碰到障礙物或發生脫軌的情況下能自動緊急停車。燕房線的開通不僅方便北京房山西部地區和燕化地區居民出行，還將為北京未來多條採取全自動運行系統的地鐵新線路發揮示範作用。

除了已經進入動車調試階段的燕房線外，今年北京還將建成開通西郊線和S1線（石門營至金安橋）的2條軌道，其中西郊線為北京首條現代有軌電車路線，S1線為北京首條中低速磁懸浮路線。這3條路線各具特色，讓北京的軌道交通類型更多元。

(旺報)