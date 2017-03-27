日自衛隊成立奪島機動團教育部隊

共同社27日報導，日本陸上自衛隊27日在2017年度末新設負責離島奪回作戰的「水陸機動團」的相浦駐地（位於長崎縣佐世保市）進行了教育部署至機動團隊員的部隊的啟動儀式。

在中國加強海洋活動的背景下，水陸機動團用於防範可能發生的對鹿兒島縣至沖繩縣的南西諸島的攻擊。此次啟動的教育部隊將指導實戰性技術，包括美軍也採用、可在海上如船一般航行的兩棲裝甲車「AAV-7」的操縱方法、潛入島內的方法等。

該教育部隊設於西部方面普通科連隊名下。連隊長、一等陸佐（相當於上校）豐田龍二在啟動儀式上發言稱，安保環境日益嚴峻，希望肩負構建兩棲作戰的各位感受到自己的重要責任。

陸上自衛隊2015年已在該駐地安排籌備部隊，開展機動隊員裝備及人員的配備工作。27日將對部隊進行改編，為創建機動團加快準備工作。

日本政府已制定計畫，作為運送機動團的方法，從2018年度起逐步採購新型運輸機「魚鷹」，隨後將之部署到佐賀機場（位於佐賀市）。

(旺報)