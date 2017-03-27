郭富城奉子成婚？傳方媛懷孕2月 經紀人說真相
香港天王郭富城（城城）今（27日）傳出，已在4日祕密申請「擬結婚通知書」，將在下月中娶回小22歲大陸網紅方媛，就在傳出結婚喜訊不久，城城再被爆雙喜臨門，外傳方媛已懷孕2個月，小倆口有望成為新手爸媽，針對方媛孕事，郭富城經紀人做出回應，而舊愛苟芸慧聽到郭富城喜訊，也大方獻上祝福。
方媛除了有望升格當「準城嫂」，還傳出她已懷孕2個月，城城的經紀人小美以簡訊回覆香港《蘋果》，並表示已詢問過郭富城，小美說：「現在沒有，但將來一定有。」她也進一步提到，城城已到適婚年齡，期望他成家後早日成為人父「不過，這一刻就沒有任何消息公布。」
郭富城認愛方媛後，不時傳出婚訊，而今傳出在月初祕密申請「擬結婚通知書」，51歲的城城有望步入家庭，根據《蘋果日報》報導，舊愛苟芸慧聽到郭富城喜訊時，大方祝賀：「如果是真的，當然恭喜他」，表示結婚是人生大事，希望兩人可以白頭偕老。
(中時電子報)
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